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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 7. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, oynanan 7. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor karşısında rahat bir galibiyet aldı. Galatasaray ise sahasında Konyaspor'u konuk etti ve mücadeleyi 2-1 kazanarak maç fazlasıyla ligin zirvesine yerleşti. Beşiktaş ise deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. İşte Süper Lig puan durumu ve 7. hafta maç sonuçları.

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 09:33

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 7. hafta maç sonuçları)

7. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte futbolseverler puan durumunu sorgulamaya başladı. Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor önemli bir galibiyet aldı. Beşiktaş ise deplasmanda berabere kalarak 2 puan kaybetti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 7. hafta maç sonuçları.

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: 2-1

Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 0-4

HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 0-3

İstanbulspor-Beşiktaş: 2-2

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2

Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 5-0

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 7. hafta maç sonuçları) - 1 Süper Lig 7. hafta maçları sonrası oluşan puan durumu

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