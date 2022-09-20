Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 7. hafta maç sonuçları)

Süper Lig 7. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte futbolseverler puan durumunu sorgulamaya başladı. Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor önemli bir galibiyet aldı. Beşiktaş ise deplasmanda berabere kalarak 2 puan kaybetti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 7. hafta maç sonuçları.



SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: 2-1



Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 0-4



HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: 1-2



Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 0-3



İstanbulspor-Beşiktaş: 2-2



Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2



Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0



MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 2-1



Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 5-0



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 7. hafta maçları sonrası oluşan puan durumu