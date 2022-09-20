Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 7. hafta maç sonuçları)

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 09:33
Süper Lig 7. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte futbolseverler puan durumunu sorgulamaya başladı. Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor önemli bir galibiyet aldı. Beşiktaş ise deplasmanda berabere kalarak 2 puan kaybetti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 7. hafta maç sonuçları.
SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: 2-1
Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 0-4
HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 0-3
İstanbulspor-Beşiktaş: 2-2
Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2
Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 5-0
SÜPER LİG PUAN DURUMU