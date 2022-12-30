Süper Lig puan durumu (Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu)

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların sona ermesiyle birlikte puan durumu son görünümünü aldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş haftayı yılın son maçını galibiyetle kapatırken, Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. İşte Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu.
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
27 Aralık Salı:
MKE Ankaragücü 1-2 HangiKredi Ümraniyespor
Medipol Başakşehir 2-0 Fraport TAV Antalyaspor
Fenerbahçe 4-0 Atakaş Hatayspor
28 Aralık Çarşamba:
Corendon Alanyaspor 3-1 Yukatel Kayserispor
İstanbulspor 2-1 Kasımpaşa
VavaCars Fatih Karagümrük 4-1 Trabzonspor
29 Aralık Perşembe:
Demir Grup Sivasspor 1-2 Galatasaray
Bitexen Giresunspor 2-1 Gaziantep FK
Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU