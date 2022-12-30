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Süper Lig puan durumu (Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu)

Süper Lig puan durumu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının tamamlanmasıyla birlikte son görünümünü aldı. Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 4-0'la geçerken, Galatasaray deplasmanda son dakika bulduğu golle Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş ise sahasında Adana Demirspor'u 1-0'la geçti. Peki, Süper Lig puan durumu 16. haftanın ardından nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumu (Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu)

'in 16. haftasında oynanan maçların sona ermesiyle birlikte puan durumu son görünümünü aldı. , ve haftayı yılın son maçını galibiyetle kapatırken, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. İşte Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu.

SÜPER LİG SONUÇLARI

27 Aralık Salı:

MKE Ankaragücü 1-2 HangiKredi Ümraniyespor

Medipol Başakşehir 2-0 Fraport TAV Antalyaspor

Fenerbahçe 4-0 Atakaş Hatayspor

28 Aralık Çarşamba:

Corendon Alanyaspor 3-1 Yukatel Kayserispor

İstanbulspor 2-1 Kasımpaşa

VavaCars Fatih Karagümrük 4-1 Trabzonspor

29 Aralık Perşembe:

Demir Grup Sivasspor 1-2 Galatasaray

Bitexen Giresunspor 2-1 Gaziantep FK

Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu (Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu) - 1 Süper Lig 16. hafta puan durumu tablosu

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