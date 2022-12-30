Süper Lig puan durumu (Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu)

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların sona ermesiyle birlikte puan durumu son görünümünü aldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş haftayı yılın son maçını galibiyetle kapatırken, Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. İşte Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu.



SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI



27 Aralık Salı:



MKE Ankaragücü 1-2 HangiKredi Ümraniyespor



Medipol Başakşehir 2-0 Fraport TAV Antalyaspor



Fenerbahçe 4-0 Atakaş Hatayspor



28 Aralık Çarşamba:



Corendon Alanyaspor 3-1 Yukatel Kayserispor



İstanbulspor 2-1 Kasımpaşa



VavaCars Fatih Karagümrük 4-1 Trabzonspor



29 Aralık Perşembe:



Demir Grup Sivasspor 1-2 Galatasaray



Bitexen Giresunspor 2-1 Gaziantep FK



Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 16. hafta puan durumu tablosu