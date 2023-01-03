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Süper Lig puan durumu (Süper Lig 17. hafta maç fikstürü)

Süper Lig puan durumu, 17. hafta maç fikstürünün belli olmasıyla birlikte merak ediliyor. Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışı için önemli olan mücadele sonrası puan durumu merak edilecek. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?

Süper Lig puan durumu (Süper Lig 17. hafta maç fikstürü)

puan durumu, tuttukları takımların ligde kaçıncı sırada yer aldığını merak eden futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maç programı belli oldu. İşte puan durumunda son durum.

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ

3 Ocak Salı:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor- (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 -MKE Ankaragücü (Nef)

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 -Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu (Süper Lig 17. hafta maç fikstürü) - 1 Süper Lig 17. hafta puan durumu

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