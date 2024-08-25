Süper Lig puan durumu: Süper Lig 3. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu

Trendyol Süper Lig 3. hafta puan durumu, tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de bu hafta 3 takımın maçları, Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?



SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:



23 Ağustos Cuma:



Corendon Alanyaspor 1-1 Göztepe (Alanya Oba)



24 Ağustos Cumartesi:



19.15 Net Global Sivasspor 0-1 İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)



21.45 Sipay Bodrum FK 3-1 TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)



25 Ağustos Pazar:



19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)



21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)



21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)



SÜPER LİG PUAN DURUMU