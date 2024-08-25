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Süper Lig puan durumu: Süper Lig 3. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu

Süper Lig puan durumunda güncel son durum, tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de 3. hafta açılış maçı cuma günü Alanyaspor ve Göztepe arasında oynandı. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçı ertelenmişti. Peki, Süper Lig puan durumunda güncel son durum ne?

Süper Lig puan durumu: Süper Lig 3. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu

Trendyol 3. hafta puan durumu, tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de bu hafta 3 takımın maçları, Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

SÜPER LİG 3. HAFTA SONUÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

23 Ağustos Cuma:

Corendon Alanyaspor 1-1 Göztepe (Alanya Oba)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor 0-1 İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK 3-1 TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu: Süper Lig 3. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu - 1

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