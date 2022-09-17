Süper Lig puan durumu (Süper Lig 7. hafta maç sonuçları)

Haberler 17.09.2022 - 12:30
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı dün akşam oynanan maçlarla başladı. Süper Lig'de dün akşam Galatasaray kendi sahasında Konyaspor'u ağırladı.
Zorlu mücadeleyi Galatasaray son dakikada attığı golle 2-1 kazandı ve liderliğe oturdu. İşte Süper Lig puan durumu ve 7. hafta maç sonuçları.
SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
16 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray 2-1 Konyaspor
20.00 A.Hatayspor 0-4 Y.Kayserispor
17 Eylül Cumartesi
17.00 Ümraniyespor - Kasımpaşa
20.00 İstanbulspor - Beşiktaş
20.00 FT Antalyaspor - Adana Demirspor
18 Eylül Pazar
17.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük
17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
20.00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor
20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU