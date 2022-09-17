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Süper Lig puan durumu (Süper Lig 7. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, 7. hafta maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de 7. hafta heyecanı dün akşam oynanan maçlarla birlikte başladı. Galatasaray sahasında dün akşam Konyaspor'u ağırladı ve mücadeleyi 2-1 kazanarak maç fazlasıyla lider duruma geldi. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Haberler 17.09.2022 - 12:30

Süper Lig puan durumu (Süper Lig 7. hafta maç sonuçları)

'de 7. hafta heyecanı dün akşam oynanan maçlarla başladı. Süper Lig'de dün akşam Galatasaray kendi sahasında Konyaspor'u ağırladı.

Zorlu mücadeleyi Galatasaray son dakikada attığı golle 2-1 kazandı ve liderliğe oturdu. İşte puan durumu ve 7. hafta maç sonuçları.

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

16 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray 2-1 Konyaspor
20.00 A.Hatayspor 0-4 Y.Kayserispor

17 Eylül Cumartesi

17.00 Ümraniyespor - Kasımpaşa
20.00 İstanbulspor - Beşiktaş
20.00 FT Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Eylül Pazar

17.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük
17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
20.00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor
20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu (Süper Lig 7. hafta maç sonuçları) - 1

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