Süper Lig puan durumunda güncel son durum (Süper Lig 18. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Süper Lig'in 18. haftasında güncel puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ligde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde puan durumu sorgulanmaya başladı. Kadıköy'de oynanacak olan derbiyi Fenerbahçe kazanırsa yeni lider olacak. Galatasaray kazanırsa ise liderliğini sürdürmeye devam edecek. İşte Süper Lig puan durumunda son durum.



SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



7 Ocak Cumartesi



Atakaş Hatayspor 0-0 Antalyaspor

Beşiktaş A.Ş. 2-1 Kasımpaşa



8 Ocak Pazar



13:30 / Fatih Karagümrük - Konyaspor

16:00 / Mke Ankaragücü - Yukatel Kayserispor

16:00 / Giresunspor - Ümraniyespor

19:00 / Fenerbahçe - Galatasaray



9 Ocak Pazartesi



17:00 / Medipol Başakşehir - Adana Demirspor

20:00 / Alanyaspor - Trabzonspor

20:00 / İstanbulspor - Gaziantep Futbol Kulübü



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 18. hafta puan durumu