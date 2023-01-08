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Süper Lig puan durumunda güncel son durum (Süper Lig 18. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, 18. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte güncellenmeye devam ediyor. Ligin 18. haftasında dün Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş kritik mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Ligin bu haftaki en önemli maçı ise bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak. Derbiyi kazanan takım 18. haftayı lider kapatacak. İşte Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları.

Süper Lig puan durumunda güncel son durum (Süper Lig 18. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

'in 18. haftasında güncel puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ligde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde puan durumu sorgulanmaya başladı. Kadıköy'de oynanacak olan derbiyi Fenerbahçe kazanırsa yeni lider olacak. Galatasaray kazanırsa ise liderliğini sürdürmeye devam edecek. İşte Süper Lig puan durumunda son durum.

SÜPER LİG 18. HAFTA SONUÇLARI

7 Ocak Cumartesi

Atakaş Hatayspor 0-0 Antalyaspor
Beşiktaş A.Ş. 2-1 Kasımpaşa

8 Ocak Pazar

13:30 / Fatih Karagümrük - Konyaspor
16:00 / Mke Ankaragücü - Yukatel Kayserispor
16:00 / Giresunspor - Ümraniyespor
19:00 / Fenerbahçe - Galatasaray

9 Ocak Pazartesi

17:00 / Medipol Başakşehir - Adana Demirspor
20:00 / Alanyaspor - Trabzonspor
20:00 / İstanbulspor - Gaziantep Kulübü

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumunda güncel son durum (Süper Lig 18. hafta puan durumu ve maç sonuçları) - 1 Süper Lig 18. hafta puan durumu

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