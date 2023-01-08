Süper Lig puan durumunda güncel son durum (Süper Lig 18. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Süper Lig'in 18. haftasında güncel puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ligde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde puan durumu sorgulanmaya başladı. Kadıköy'de oynanacak olan derbiyi Fenerbahçe kazanırsa yeni lider olacak. Galatasaray kazanırsa ise liderliğini sürdürmeye devam edecek. İşte Süper Lig puan durumunda son durum.
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
7 Ocak Cumartesi
Atakaş Hatayspor 0-0 Antalyaspor
Beşiktaş A.Ş. 2-1 Kasımpaşa
8 Ocak Pazar
13:30 / Fatih Karagümrük - Konyaspor
16:00 / Mke Ankaragücü - Yukatel Kayserispor
16:00 / Giresunspor - Ümraniyespor
19:00 / Fenerbahçe - Galatasaray
9 Ocak Pazartesi
17:00 / Medipol Başakşehir - Adana Demirspor
20:00 / Alanyaspor - Trabzonspor
20:00 / İstanbulspor - Gaziantep Futbol Kulübü
SÜPER LİG PUAN DURUMU