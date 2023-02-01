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Süper Lig puan durumunda güncel son durum (Süper Lig 22. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumunda güncel tablo, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de 22. hafta maçları dün oynanan maçlarla birlikte başladı. Beşiktaş, Karagümrük deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak galibiyet serisini sona erdirdi. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 22. hafta maç sonuçları ve puan durumu.

Süper Lig puan durumunda güncel son durum (Süper Lig 22. hafta maç sonuçları)

puan durumu, 22. hafta maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte şekillenmeye başladı. Süper Lig'in açılış maçlarında Sivasspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-0'la geçmeyi başarırken, Beşiktaş deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. İşte güncel puan durumu.

SÜPER LİG 22. HAFTA

31 Ocak Salı:

Corendon Alanyaspor 0-3 Demir Grup Sivasspor

VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 Beşiktaş

1 Şubat Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

2 Şubat Perşembe:

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumunda güncel son durum (Süper Lig 22. hafta maç sonuçları) - 1 Süper Lig 22. hafta güncel puan durumu tablosu
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