Süper Lig puan durumunda güncel tablo (Süper Lig 22. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, 22. hafta maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte şekillenmeye başladı. Süper Lig'in açılış maçlarında Sivasspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-0'la geçmeyi başarırken, Beşiktaş deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Dün akşam ise Galatasaray evinde Ümraniyespor'u 2-1 geriden gelerek 3-2 yenmeyi başardı. İşte güncel puan durumu.
SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
31 Ocak Salı:
Corendon Alanyaspor 0-3 Demir Grup Sivasspor
VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 Beşiktaş
1 Şubat Çarşamba:
Kasımpaşa 5-1 Bitexen Giresunspor
Gaziantep FK 4-1 Atakaş Hatayspor
Trabzonspor 2-0 Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray 3-2 HangiKredi Ümraniyespor
2 Şubat Perşembe:
17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
SÜPER LİG PUAN DURUMU