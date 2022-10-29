Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 12. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, 12. hafta maçlarının başlamasıyla birlikte sorgulanıyor.

Süper Lig'de 12. haftanın ilk maçında Galatasaray dün Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

İlk yarıda kırmızı kart gören Fatih Karagümrük maçın kalan 60 dakikasını eksik oynadı. Bunu fırsata çeviren sarı-kırmızılar ise bol gol pozisyonu bulduğu karşılaşmayı 2-0 kazandı.



SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI



28 Ekim Cuma



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük 0 - 2 Galatasaray



29 Ekim Cumartesi



14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)



30 Ekim Pazar



14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)



17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)



17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)



20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



31 Ekim Pazartesi



20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)



20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)



SÜPER LİG PUAN DURUMU