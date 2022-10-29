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Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 12. hafta maç sonuçları)

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının başlamasıyla birlikte, puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında, Galatasaray dün akşam Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Bol gol pozisyonlu geçen karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 12. hafta maç sonuçları)

puan durumu, 12. hafta maçlarının başlamasıyla birlikte sorgulanıyor.

Süper Lig'de 12. haftanın ilk maçında Galatasaray dün Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

İlk yarıda kırmızı kart gören Fatih Karagümrük maçın kalan 60 dakikasını eksik oynadı. Bunu fırsata çeviren sarı-kırmızılar ise bol gol pozisyonu bulduğu karşılaşmayı 2-0 kazandı.

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN SONUÇLARI

28 Ekim Cuma

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük 0 - 2 Galatasaray

29 Ekim Cumartesi

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)

30 Ekim Pazar

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

31 Ekim Pazartesi

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 12. hafta maç sonuçları) - 1

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