Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 12. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, 12. hafta maçlarının başlamasıyla birlikte sorgulanıyor.
Süper Lig'de 12. haftanın ilk maçında Galatasaray dün Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
İlk yarıda kırmızı kart gören Fatih Karagümrük maçın kalan 60 dakikasını eksik oynadı. Bunu fırsata çeviren sarı-kırmızılar ise bol gol pozisyonu bulduğu karşılaşmayı 2-0 kazandı.
SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI
28 Ekim Cuma
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük 0 - 2 Galatasaray
29 Ekim Cumartesi
14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)
30 Ekim Pazar
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
31 Ekim Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
SÜPER LİG PUAN DURUMU