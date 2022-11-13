 Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 14. hafta maç sonuçları) - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 14. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, oynanan 14. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 14. haftasında Dünya Kupası arası öncesinde son maçlar oynandı. Fenerbahçe ligde verilecek olan ara öncesinde Giresunspor'a sahasında 2-1 yenildi. Galatasaray ise deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 14. hafta maç sonuçları)

Spor Toto 'in 14. haftasında nefes kesen mücadeleler yaşandı. Ligde, Dünya Kupası maçları için verilecek ara öncesinde son maçlar oynanmaya başladı. Fenerbahçe bu hafta sahasında Giresunspor'a mağlup olarak yara aldı. Galatasaray ise deplasmanda Başakşehir'i 7-0'lık farklı bir skorla yendi. İşte Süper Lig 14. hafta puan durumu ve oynanan maçların sonuçları.

SÜPER LİG 14. SONUÇLARI

Süper Lig'de 14. hafta maç sonuçları şöyle;

11 Kasım Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor 0-0 Adana Demirspor

20.00 MKE Ankaragücü 1-1 Trabzonspor

12 Kasım Cumartesi

14.30 Demir Grup Sivasspor 2-2 Hangi Kredi Ümraniyespor

17.00 Fenerbahçe 1-2 Bitexen Giresunspor

20.00 Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray

13 Kasım Pazar

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor

17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 14. hafta maç sonuçları) - 1

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...