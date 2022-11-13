Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 14. hafta maç sonuçları)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında nefes kesen mücadeleler yaşandı. Ligde, Dünya Kupası maçları için verilecek ara öncesinde son maçlar oynanmaya başladı. Fenerbahçe bu hafta sahasında Giresunspor'a mağlup olarak yara aldı. Galatasaray ise deplasmanda Başakşehir'i 7-0'lık farklı bir skorla yendi. İşte Süper Lig 14. hafta puan durumu ve oynanan maçların sonuçları.
SÜPER LİG 14. MAÇ SONUÇLARI
Süper Lig'de 14. hafta maç sonuçları şöyle;
11 Kasım Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor 0-0 Adana Demirspor
20.00 MKE Ankaragücü 1-1 Trabzonspor
12 Kasım Cumartesi
14.30 Demir Grup Sivasspor 2-2 Hangi Kredi Ümraniyespor
17.00 Fenerbahçe 1-2 Bitexen Giresunspor
20.00 Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray
13 Kasım Pazar
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK
17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor
17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU