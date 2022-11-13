Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 14. hafta maç sonuçları)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında nefes kesen mücadeleler yaşandı. Ligde, Dünya Kupası maçları için verilecek ara öncesinde son maçlar oynanmaya başladı. Fenerbahçe bu hafta sahasında Giresunspor'a mağlup olarak yara aldı. Galatasaray ise deplasmanda Başakşehir'i 7-0'lık farklı bir skorla yendi. İşte Süper Lig 14. hafta puan durumu ve oynanan maçların sonuçları.



SÜPER LİG 14. MAÇ SONUÇLARI



Süper Lig'de 14. hafta maç sonuçları şöyle;



11 Kasım Cuma



20.00 Corendon Alanyaspor 0-0 Adana Demirspor



20.00 MKE Ankaragücü 1-1 Trabzonspor



12 Kasım Cumartesi



14.30 Demir Grup Sivasspor 2-2 Hangi Kredi Ümraniyespor



17.00 Fenerbahçe 1-2 Bitexen Giresunspor



20.00 Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray



13 Kasım Pazar



14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK



17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor



17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor



20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU