Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu
Süper Lig puan durumunda güncel son durum, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de bu hafta birbirinden heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu.
Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise yarın Trabzonspor ile derbi maçına çıkacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu.
SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Kasımpaşa A.Ş.2-0 İkas Eyüpspor
Sipay Bodrum Fk 2-0 Net Global Sivasspor
Çaykur Rizespor A.Ş. 1-1 Tümosan Konyaspor
Corendon Alanyaspor 3-0 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
Atakaş Hatayspor - Göztepe A.Ş.
Onvo Antalyaspor - Bellona Kayserispor
Fenerbahçe A.Ş. - Rams Başakşehir Futbol Kulübü
Adana Demirspor A.Ş. - Beşiktaş A.Ş.
Galatasaray A.Ş. - Trabzonspor A.Ş.
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