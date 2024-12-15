Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise yarın Trabzonspor ile derbi maçına çıkacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu.



SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Kasımpaşa A.Ş.2-0 İkas Eyüpspor



Sipay Bodrum Fk 2-0 Net Global Sivasspor



Çaykur Rizespor A.Ş. 1-1 Tümosan Konyaspor



Corendon Alanyaspor 3-0 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.



Atakaş Hatayspor - Göztepe A.Ş.



Onvo Antalyaspor - Bellona Kayserispor



Fenerbahçe A.Ş. - Rams Başakşehir Futbol Kulübü



Adana Demirspor A.Ş. - Beşiktaş A.Ş.



Galatasaray A.Ş. - Trabzonspor A.Ş.