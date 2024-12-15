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Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu

Süper Lig puan durumunda güncel son durum, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de bu hafta birbirinden heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu.

Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu

'de bu hafta Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise yarın Trabzonspor ile derbi maçına çıkacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu.

SÜPER LİG 16. HAFTA

Kasımpaşa A.Ş.2-0 İkas Eyüpspor

Sipay Bodrum Fk 2-0 Net Global Sivasspor

Çaykur Rizespor A.Ş. 1-1 Tümosan Konyaspor

Corendon Alanyaspor 3-0 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

Atakaş Hatayspor - Göztepe A.Ş.

Onvo Antalyaspor - Bellona Kayserispor

Fenerbahçe A.Ş. - Rams Başakşehir Futbol Kulübü

Adana Demirspor A.Ş. - Beşiktaş A.Ş.

Galatasaray A.Ş. - Trabzonspor A.Ş.

Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu - 1
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