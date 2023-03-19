Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve puan durumu, tuttukları takımın ligdeki son durumunu merak eden sporseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de 26. hafta maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla birlikte tamamlanacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
17 Mart Cuma:
Konyaspor 2-1 Galatasaray
18 Mart Cumartesi:
Kasımpaşa 1-1 Ümraniyespor
Adana Demirspor 2-0 Antalyaspor
Beşiktaş 3-1 İstanbulspor
19 Mart Pazar:
Sivasspor-Ankaragücü (16.00)
Karagümrük-Başakşehir (16.00)
Alanyaspor-Fenerbahçe (19.00)