NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig puan durumu, 26. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş ise dün akşam sahasında İstanbulspor'u 3-1'lik skorla geçti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte maç sonuçları ve puan durumu tablosu.

Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

26. hafta maç sonuçları ve , tuttukları takımın ligdeki son durumunu merak eden sporseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de 26. hafta maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla birlikte tamamlanacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?

SÜPER LİG

17 Mart Cuma:

Konyaspor 2-1 Galatasaray

18 Mart Cumartesi:

Kasımpaşa 1-1 Ümraniyespor
Adana Demirspor 2-0 Antalyaspor
Beşiktaş 3-1 İstanbulspor

19 Mart Pazar:

Sivasspor-Ankaragücü (16.00)
Karagümrük-Başakşehir (16.00)
Alanyaspor-Fenerbahçe (19.00)

Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve puan durumu) - 1 Süper Lig 26. hafta puan durumu tablosu

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...