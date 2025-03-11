Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 27. hafta puan durumu ve maç sonuçları
Süper Lig puan durumu ligde oynanan 27. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe BAY geçti. Lider Galatasaray ise Alanyaspor karşısında zorlandığı maçı 2-1 kazanarak puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte Süper Lig 27. hafta puan durumu ve maç sonuçları.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup ederek Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada puan farkını 7'ye yükseltti. Alanyaspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar puanını 68'e yükseltti. Trabzonspor, ise küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor'a 2-1 yenildi.
SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Bodrum FK - Kasımpaşa: 1-0
Kayserispor - Başakşehir: 3-1
Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1
Trabzonspor - Hatayspor: 1-2
Sivasspor - Göztepe: 3-1
Eyüpspor - Konyaspor: 2-1
Samsunspor - Adana Demirspor: 3-2
Alanyaspor - Galatasaray: 1-2
Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2
Süper Lig 27. hafta güncel puan durumu tablosu
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