Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 27. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup ederek Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada puan farkını 7'ye yükseltti. Alanyaspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar puanını 68'e yükseltti. Trabzonspor, ise küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor'a 2-1 yenildi.



SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Bodrum FK - Kasımpaşa: 1-0

Kayserispor - Başakşehir: 3-1

Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1

Trabzonspor - Hatayspor: 1-2

Sivasspor - Göztepe: 3-1

Eyüpspor - Konyaspor: 2-1

Samsunspor - Adana Demirspor: 3-2

Alanyaspor - Galatasaray: 1-2

Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2