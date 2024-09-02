Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve puan durumu

2024-2025 Süper Lig sezonu 4. hafta güncel puan durumu sıralaması futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu.



SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Gaziantep FK'nin bay geçtiği ligin 4. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle;



Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 3-0



Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-1



TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: 0-0



Adana Demirspor-Galatasaray: 1-5



Göztepe-Sipay Bodrum FK: 2-0



İkas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-0



RAMS Başakşehir-Antalyaspor: 5-2



Beşiktaş-Net Global Sivasspor: 2-0



Atakaş Hatayspor-Samsunspor: 0-3



SÜPER LİG PUAN DURUMU