NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig puan durumunda son görünüm, takımlarının ligde kaçıncı sırada yer aldığını merak eden futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'in 4. haftası tamamlandı ve puan durumu iyice şekillendi. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu.

Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve puan durumu

2024-2025 sezonu 4. hafta güncel puan durumu sıralaması futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu.

SÜPER LİG 4. HAFTA

Gaziantep FK'nin bay geçtiği ligin 4. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle;

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: 0-0

Adana Demirspor-Galatasaray: 1-5

Göztepe-Sipay Bodrum FK: 2-0

İkas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Antalyaspor: 5-2

Beşiktaş-Net Global Sivasspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-Samsunspor: 0-3

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve puan durumu - 1

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...