Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı istatistik. "Yüzde 92" diyerek duyuruldu
16.03.2026 09:50
Son Güncelleme: 16.03.2026 10:55
Süper Lig'de zirve yarışı devam ederken, şampiyonlukla ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı için geri sayım devam ederken, şampiyonluk yarışında da son düzlüğe girildi.
Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıpları sonrası hata yapmayan Galatasaray, puanını 64'e yükselterek sarı-lacivertliler ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.
TRABZONSPOR DA YÜKSELİŞTE
Ayrıca Trabzonspor da sarı-lacivertlilerin hatalarını değerlendirdi ve 57 puana yükselerek Fenerbahçe ile puanını eşitledi.
GALATASARAY'A 6 GALİBİYET YETİYOR
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 7'şer puan önünde olan Galatasaray, Süper Lig'de önündeki 8 maçın 6'sını kazanması halinde rakiplerinin aldığı sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Sarı-kırmızılılar, sezonu zaferle tamamlaması halinde üst üste 4. kez şampiyonluk yaşamış olacak.
OKAN BURUK, REKORU EGALE EDECEK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir kez daha takımını şampiyonluğa taşıması halinde daha önce Fatih Terim'in gerçekleştirdiği üst üste 4 şampiyonluk serisi rekorunu egale edecek.
Veri sitesi Football Meets Data, Süper Lig'i simüle ederek Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini duyurdu.
YÜZDE 92 İLE ŞAMPİYON
Sarı-lkırmızılıların bu sezonu yüzde 92 ihtimalle zirvede tamamlayacağı ve üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edeceği ifade edildi.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN YÜZDESİ
Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk yüzdesi 6 olarak verilirken, son haftalarda büyük çıkış yakalayan Trabzonspor'un yüzdesi 2 olarak gösterildi.