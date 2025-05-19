Süper Lig şampiyonluk sayıları: Süper Lig’de hangi takım kaç kez şampiyon oldu?

Türkiye’deki 4 yıldızlı tek takım olan Galatasaray, adını tarihe yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, 5. yıldızı aldı ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı elde etti. Matematiksel olarak ise ligin sona ermesine iki hafta kala Fenerbahçe ikinci olmayı garantiledi. Süper Lig’de geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir şampiyon olan kulüpler arasında yer alıyor.



SÜPER LİG’DE HANGİ TAKIM KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?



Süper Lig’de şampiyonluk sayılarında zirvede sarı-kırmızılılar yer alıyor. Aşağıdaki liste 1959 yılından sonraki şampiyonluklar baz alınarak hazırlanırken ligde 6 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı.



GALATASARAY 25 ŞAMPİYONLUK



FENERBAHÇE 19 ŞAMPİYONLUK



BEŞİKTAŞ 16 ŞAMPİYONLUK



TRABZONSPOR 7 ŞAMPİYONLUK



BURSASPOR 1 ŞAMPİYONLUK



BAŞAKŞEHİR 1 ŞAMPİYONLUK



EN ÇOK ŞAMPİYONLUK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLER



Süper Lig’de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör, Fatih Terim oldu. Fatih Terim’i, öğrencisi Okan Buruk takip ederken Ahmet Suat Özyazıcı, Mustafa Denizli, Christoph Daum, Gordon Milne gibi isimler listede yer aldı. İşte, şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktörler;



FATİH TERİM 8



OKAN BURUK 4



AHMET SUAT ÖZYAZICI 4



MUSTAFA DENİZLİ 3



CHRİSTOPH DAUM 2



GORDON MİLNE 2



BRİAN BİRCH 2



ŞENOL GÜNEŞ 2



MİRCEA LUCESCU 2



VESELİNOVİC 2



STANKOVİC 2



ÖZKAN SÜMER 2



KALOPEROVİC



DİDİ 2



IGNAC MOLNAR 2



LJUBİSA SPAJİC 2



GÜNDÜZ KILIÇ 2

