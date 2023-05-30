Süper Lig | Şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe derbi öncesi Antalyaspor'u ağırlıyor (İlk 11'ler)

Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybını bekliyor.



Sarı-lacivertliler,Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.



Ligde 74 puanı bulunan Jorge Jesus'un öğrencileri, lider Galatasaray'ın 5 puan ardında ikinci sırada. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının devam etmesi için Sarı-kırmızılılar'ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesi gerekiyor.



3 EKSİK VAR



Tedavileri süren Lincoln ve Osayi-Samuel'in yanı sıra, çalışmalara başlayan ancak henüz hazır hale gelmeyen Altay Bayındır'ın forma giymesi beklenmiyor.



Fenerbahçe'de Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, sarı kart ceza sınırında.



Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, İrfan, Valencia, Batshuayi.



Antalyaspor (Muhtemel): Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Cemali, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Larsson, Haji Wright.

Süper Lig | Galatasaray şampiyonluk için Ankaragücü karşısında Haberi Görüntüle