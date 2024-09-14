Süper Lig takımları 107 yabancı futbolcu aldı

Süper Lig takımlarının 2024-25 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.



Ligde mücadele eden ekipler, kadrosuna 159 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen oyunculardan 52'sini yerli, 107'sini yabancı futbolcular oluşturdu.



En fazla yabancıyı Gaziantep FK aldı



Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine Gaziantep FK imza attı.



17 transferle en fazla takviye gerçekleştiren kulüp olan kırmızı-siyahlıların takviyelerinden 12'si yabancı oldu.



Gaziantep FK'nin ardından en fazla yabancıyı ise Trabzonspor ve Göztepe aldı. Her iki takım da kadrosunu 13 futbolcuyla takviye ederken, bu oyuncuların 9'u yabancı isimlerden oluştu.



Transfer yasağı bulunan Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ile Samsunspor kadrolarına takviye yapamazken en az yabancı oyuncuyu 4'er futbolcuyla Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe transfer etti.



En fazla Portekizli ve Brezilyalı geldi



Süper Lig'de transfer yapan 16 kulüp, 47 farklı ülke vatandaşı 107 yabancı futbolcuyu kadrosuna katarken bu futbolcular arasında en büyük pay 9'ar oyuncuyla Portekizliler ve Brezilyalılar'ın oldu.



Bu oyuncuları 7 Nijeryalı, 6'şar Fransız, Senegalli ve Sırp, 4'er Bosna Hersekli, Hırvat ve İngiliz, 3'er Polonyalı ve Yunan futbolcu takip etti.



Arnavutluk, Belçika, Çekya, Demokratik Kongo, Fas, Gana, Gambiya, İtalya, Kamerun ve Romanya vatandaşı 2'şer oyuncu Süper Lig kulüpleriyle sözleşme imzaladı.



Bu ülkeler dışında Almanya, Angola, Arjantin, Avusturya, Bulgaristan, Cezayir, Curaçao, Danimarka, Ekvador, Fildişi Sahili, Güney Kore, İspanya, İsviçre, Japonya, Karadağ, Kongo, Kosta Rika, Macaristan, Mali, Martinik, Norveç, Orta Afrika, Paraguay, Tanzanya, Ukrayna ve Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan birer oyuncu da Süper Lig'deki kulüplerle anlaşmaya vardı.



2 takım yalnızca yabancı oyuncu aldı



Süper Lig'de kulüpler 107 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalarken Galatasaray ve Kasımpaşa, transferdeki tercihlerin tamamını yabancı oyunculardan yana kullandı.



2 kulüp de kadrosuna 6'şar yabancı futbolcu dahil ederken, Kasımpaşa bu transferlerin tamamını yurt dışındaki kulüplerden, Galatasaray ise 5 oyuncuyu yurt dışından, Michy Batshuayi'yi ise yurt içinden kadrosuna kattı.



Yabancı futbolcu transfer sayıları:



Gaziantep FK 12



Göztepe 9



Trabzonspor 9



Konyaspor 8



Bodrum FK 7



Çaykur Rizespor 7



Sivasspor 7

Antalyaspor 6



Beşiktaş 6



Eyüpspor 6



Galatasaray 6



Hatayspor 6



Kasımpaşa 6



Alanyaspor 4



Başakşehir 4



Fenerbahçe 4