Süper Lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta geride kaldı

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.



Süper Lig'in 64 sezonluk tarihinde en çok golün kaydedildiği hafta geride kaldı. Ligin 27. haftasında oynanan 10 müsabakada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı.



Lig tarihinde daha önce bir haftada en çok gol, 18 takımın mücadele ettiği 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında atılmıştı. 1995-1996 sezonunun 8. haftası ile 1997-1998'in 30. haftasında, takımlar toplam 43'er kez ağları sarsmıştı.



Bu iki sezondaki söz konusu haftalarda ortalama 4,7 gol atıldı. 20 takımın mücadele ettiği 2021-2022'nin 27. haftasında ise maç başına 4,4 gol kaydedildi.

3 BÜYÜKLER BU HAFTA DA KAZANDI

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen haftanın ardından bu hafta da 3 puanla sahadan ayrıldı.

Kasımpaşa’yı deplasmanda 2-1 yenen sarı-lacivertliler üst üste 3. galibiyetini elde ederken puanını da 46’ya çıkararak averajla 4. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlılar gol düellosuna sahne olan maçta Sivasspor’u 3-2 mağlup ederken 44 puanla haftayı 6. sırada tamamladı.

6 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta İzmir’de sona erdiren sarı-kırmızılar ise 35 puana ulaşarak rahat bir nefes aldı. Galatasaray 35 puanla 12. sırada yer alıyor.

KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM

Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde, son sıralarda yer alan 4 takım dan 3’ü haftayı mağlubiyetle kapattı.

Son galibiyetini 22 Ekim’de Altay’a karşı alan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 12 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile galibiyet hasretini 17 maça çıkarırken, 17 puanla ligin dibine demir atmış durumda.

İstanbul’dan puansız dönen Rizespor 23 puanla 19. sıraya gerilerken, İzmir ekibi Altay 3 puanla kapattığı haftada puanını 25’e yükseltti.

Giresun’dan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Göztepe üst üste 4. yenilgisini alırken 27 puanda kaldı.Karadeniz temsilcisi ise 6 maç aranın ardından aldığı galibiyetle 29 puana ulaşarak küme düşme hattından çıkmayı başardı.

GOL KRALLIĞINDA 4 İSİM ZIRVEDE

Ligde haftalardır 12 golle gol krallığında zirvede yer alan Aleksandar Pesic, son 5 maçta sakatlığından ötürü takımını yalnız bıraktı.

Trabzonspor’un liderliğinde önemli rol oynayan Andreas Cornelius son 5 maçta 1 gol atsa da toplamda 12 golü bulunuyor.

Hatayspor forması giyen Ayoub El Kaabi, Yeni Malatyaspor maçında yaptığı hattrick ile gol sayısını 12’ye çıkardı. 12 golle listenin başında yer alan bir diğer isim ise Kasımpaşa’nın forveti Umut Bozok.

Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına 3 puan kazandıran isimlerin başında gelen Michy Batshuayi gol sayısını 11’e çıkarırken; Mame Thiam ise Trabzonspor maçında attığı golle 10. golüne imza attı.

Ligde 10 golü bulunan diğer isimler ise; Mame Diouf (Hatayspor), Mario Balotelli ve Britt Assombalonga (Adana Demirspor).

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