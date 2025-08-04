Süper Lig tarihinin en gollü maçı: 12 kez fileler sarsıldı, Fenerbahçe kazandı

Bu sezon 68 yaşına girecek eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'de şimdiye kadar 1 maçta en fazla 12 gol sevinci yaşandı.



Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-92 sezonunda Fenerbahçe Stadı'nda oynanan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip, 8-4 kazandı.



Karşılaşma, atılan 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası olarak kayıtlara geçti.



Tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay (kendi kalesine), kırmızı-siyahlı ekibin gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Semih Yuvakuran (kendi kalesine) attı.



EN GOLLÜ 13 MAÇ



Süper Lig'de geride kalan 67 sezonda 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı, 13 oldu.



Lig'in son 20 sezonunda ise futbolseverler, 1 maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.



"DÖRT BÜYÜKLER"İN KATKISI



Süper Lig tarihinin en gollü maçlarına "dört büyükler"in katkısı fazla oldu.



Ligdeki en gollü 13 maçın 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, tabelada yer aldı.



Futbolseverler, Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da birer maçında 10 ve daha fazla gol izleme keyfini yaşadı.

