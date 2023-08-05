Süper Lig teknik direktör raporu: Yeni sezonda 3 yabancı hoca çalışacak

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu için geri sayım başlarken, 20 takımın 16'sı geçen sezon çalıştığı teknik adamla yola devam edecek.

Bu sezon ligde mücadele edecek 20 takımdan 4'ü yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak.



Son şampiyon Galatasaray ile Antalyaspor, Akataş Hatayspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ün yanı sıra, ligin yeni ekipleri Pendikspor ve Yılport Samsunspor geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle sezonu açacak.



Fenerbahçe, Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor ile ligin yeni ekibi Çaykur Rizespor, sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.



Süper Lig'de geçen sezon başında 19 takımın 14'ü eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı.



TEKNİK DİREKTÖRLERİN 3'Ü YABANCI



Ligde yeni sezon öncesi kulüplerin tercihi, son dönemdeki gibi Türk teknik adamlardan yana oldu.



Drganizasyonda mücadele edecek 20 takımın 17'sinde teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 3 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı.



Adana Demirspor Hollandalı Patrick Kluivert, Trabzonspor Hırvat Nenad Bjelica ve Tümosan Konyaspor da Sırp Aleksandar Stanojevic yönetiminde yeni sezona başlayacak.



İKİ İSİM DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında ikisi daha önce bu organizasyonda şampiyonluk yaşadı.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon sarı-kırmızılı takım ile 2019-2020 sezonunda RAMS Başakşehir ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında siyah-beyazlı takımla şampiyonluğa ulaştı.



Süper Lig'de daha önce şampiyonluğu bulunan Türk teknik direktörlerden Fatih Terim, Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı ise şu an herhangi bir takım çalıştırmıyor.



EN GENÇ VE EN TECRÜBELİ TEKNİK ADAMLAR

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 34 yaşındaki Alparslan Erdem, en yaşlısı ise 71 yaşındaki Şenol Güneş.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapacak Alparslan Erdem 11 Aralık 1988, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de 1 Haziran 1952 doğumlu.