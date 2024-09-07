Süper Lig transfer dönemi 2024-2025: Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor?

2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi, transfer sezonunun bitmesine kısa bir zaman gündemde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu transfer dönemi tarihleri belli oldu. Peki, transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor?



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.



Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



Ara transfer dönemi, 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.