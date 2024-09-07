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Süper Lig transfer dönemi 2024-2025: Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor?

Trendyol Süper Lig'de transfer döneminin ne zaman sona ereceği, takımlarının transfer planlamalarını merak eden futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. 2024-2025 sezonunda takımlarının hangi bölgelere takviye yapacağını merak eden taraftarlar, transfer ve tescil döneminin biteceği tarihi araştırıyor. Peki, 2024-2025 transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor?

Süper Lig transfer dönemi 2024-2025: Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor?

2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi, transfer sezonunun bitmesine kısa bir zaman gündemde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından Trendyol ’de 2024-2025 sezonu transfer dönemi tarihleri belli oldu. Peki, transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.

dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ara transfer dönemi, 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

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