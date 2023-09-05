Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2023-2024 TFF transfer dönemi)

Süper Lig'de transfer dönemi için tarih araştırmaları devam ediyor. 26 Haziran'da başlayan transfer dönemiyle birlikte, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kadrosuna birçok yıldız isim kattı. Futbolseverler transfer sezonunun bitmesine kısa bir zaman kala spor gündemini yakından takip ediyor. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor?



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?



Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.



ARA TRANSFERLER NE ZAMAN?



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.