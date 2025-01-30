Süper Lig transfer dönemi takvimi 2025: Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Ara transfer dönemi haberleri, transfer sezonunun son günlerinde futbolseverler tarafından merak edilmeye başladı. Ara transfer döneminde şampiyonluk yarışının en önemli iki adayı olan Galatasaray ve Fenerbahçe, hamlelerine devam ediyor. Peki, ara transfer sezonu ne zaman bitecek?



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.



SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?



İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.



Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.