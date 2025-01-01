Süper Lig transfer dönemi tarihi: Ara transfer dönemi ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri sorgulanmaya başladı. Takımlarının ara transfer döneminde zayıf bölgelere yapacakları transferleri merak eden futbolseverler, transfer döneminin başlamasını bekliyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman, ayın kaçında başlıyor?



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

