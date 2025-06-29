Süper Lig transfer sezonu başlangıç tarihi 2025-2026: Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?

2025-2026 Süper Lig yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Yeni sezonda şampiyonluk ve Avrupa kupaları hedefi olan Süper Lig ekipleri, yaz transfer dönemine hızlı giriş yapmayı planlıyor. Özellikle genç ve potansiyelli yabancı oyunculara ilginin artması beklenirken, bazı kulüpler de sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcuları kadrosuna katma yoluna gidecek. Peki, 2025 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?



2025-2026 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



TFF tarafından açıklanan takvime göre 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül'de sona erecek.



Bu tarih itibarıyla Süper Lig kulüpleri, 30 Haziran itibarıyla yeni oyuncularla sözleşme imzalayabilecek ve mevcut kadrolarına takviye yapıp, güçlendirebilecek.

