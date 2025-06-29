Süper Lig transfer sezonu başlangıç tarihi 2025-2026: Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Türkiye’de futbolseverlerin heyecanla beklediği 2025-2026 Süper Lig sezonu öncesinde gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği transfer takvimine göre hareket edecek. Peki, 2025 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? İşte Süper Lig yaz transfer sezonu hakkında tüm detaylar...
2025-2026 Süper Lig yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Yeni sezonda şampiyonluk ve Avrupa kupaları hedefi olan Süper Lig ekipleri, yaz transfer dönemine hızlı giriş yapmayı planlıyor. Özellikle genç ve potansiyelli yabancı oyunculara ilginin artması beklenirken, bazı kulüpler de sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcuları kadrosuna katma yoluna gidecek. Peki, 2025 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?
2025-2026 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF tarafından açıklanan takvime göre 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül'de sona erecek.
Bu tarih itibarıyla Süper Lig kulüpleri, 30 Haziran itibarıyla yeni oyuncularla sözleşme imzalayabilecek ve mevcut kadrolarına takviye yapıp, güçlendirebilecek.
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Süper Lig'de 2025/26 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleşecek.
Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.
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