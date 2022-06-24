Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları 2 yıl daha Digiturk beIN Media Group'un

TFF, yayın ihalesinin iptal edilmesi ve mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini duyurdu.



Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly katıldı.



Büyükekşi, 2.2 milyar liralık bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi.



Türk futbolu için çok önemli bir gün yaşadıklarını aktaran Büyükekşi, "Bu süreç 7 aydan beri devam eden bir süre. Kulüpler Birliği Vakfı da bu sürecin içindeydi. Biz 1 hafta önce yönetime geldiğimizde aslında anlaşılmış bir rakam vardı. Spor Toto isim hakkı hariç 2 milyar 50 milyon liraydı bu rakam. Bu 2 yıllık sözleşme önümüzdeki sözleşme TÜFE bölü 2 şeklinden 1 yıl sonra devam edecek bir anlaşmaydı. O zamanki başkan Ahmet Ağaoğlu 'mutabıkız, yetki veriyoruz' dedi. Yaptığımız görüşmelerde bu rakamın bizim için bir takım şartlar konusunda verdiğim öneriler ve çalışmalara Yousef Bey'in olumlu yaklaşması üzerine anlaşmanın 150 milyon lira daha yukarı çıkmasını sağladık. 2.2 milyar lira üzerinden anlaşmayı imzalayacağız. Kulüpler Birliği Vakfı'nın istediği rakamın üzerinde." ifadelerini kullandı.



TFF yönetimine yeni bir bakışla soyunduklarını aktaran Büyükekşi, şöyle devam etti:



"Bu işe giren arkadaşlarımızla el ele çalışmak istiyoruz. Yan yana olmak istiyoruz. Gönül ister ki 3-4 milyarları hedefleyelim, marka değerimizi artırırsak sadece futbolun değil ülke tanıtımımıza katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. İnşallah başka projelerimiz var. Futbolun eksikliğini hissettiği en önemli konu güven. Ben yönetimimize güveniyorum dedim. Türk futbol ekosisteminde hepimiz birbirimize güvenmeyi ön plana almamız lazım. Birbirimizle kavga ederek bir yere varamayız. Uzun zamandır iş ortağımız olan beIN'le yine beraberiz. 16 Haziran Perşembe günü genel kurulumuz bizi göreve getirdi. TFF seçimleri öncesinde tüm kulüplerimizle yaptığımız değerli istişarelerle yol haritamızı belirlemiştik. Birlikte başaracağız anlayışıyla başladığımız yeni dönemde kaybedecek 1 dakikamız bile olmadığını söyledik ve radikal kararlar aldık. Yeni dönemde tüm kurullarımızı yeniden oluşturmak için yaptığım çağrı sürecini tamamlama yolunda hızla ilerliyoruz. Kurullar istifalarını verdi hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük hassasiyetle 1 yılda maksimum verimli olmak için oluşturduğumuz yönetim kurulunu dün paylaştık. Tüm arkadaşlarım çalışmalarına başladı."

''1YIL SONUNDA TÜRK FUTBOLUNDA OLUMLU İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ''

Mehmet Büyükekşi, 1 yıllık süreç sonunda TFF yönetimi olarak Türk futbolunda olumlu bir iz bırakmayı amaçladıklarını ifade etti.



Kısa sürede önemli adımlar attıklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Bu anlaşma ana gelir kaynaklarımızın büyük kısmını oluşturan Anadolu takımlarımız başta olmak üzere tüm kulüplerimiz için büyük bir kaynak oluşturacak. Bu imzanın atılmasından dolayı Türk futboluna verdikleri istikrarlı destekleri için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde uyumlu şekilde güzel bir iş birliğine imza atacağımıza inanıyorum. Anlaşmanın tüm futbol ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Kulüplerimizin mali disiplin bütçe yönetimi ve altyapıya çok daha fazla önem vermeleri gerekiyor. Tek hedefimiz Türk futbolunu layık olduğu yere getirebilmek ve marka değerini artırmak. Yeni hakemlik sistemimiz ve kurullarımızın belirlenmesi hedefimiz var. Yeni atama sistemi. Birlikte çalışarak kısa zamanda birçok sorunu çözerek yolumuza devam edeceğiz. 1 yılın sonunda Türk futbolunda izler bırakan, kamuoyunda taktir gören TFF yönetimi olmayı arzu ediyoruz. Biz dersimize çalışarak geldik. Konusuna hakim yönetim kurulu üyelerimiz var."

YOUSEF AL-OBAİDLY: "TÜRK FUTBOLUNUN DÜNYA ÇAPINDA TANINIRLIĞINI YÜKSELTECEĞİZ"

beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly, Türk futbolunun tanınırlığını yükseltmek istediklerini dile getirdi.



Büyükekşi'yi seçimden ötürü tebrik ederek sözlerine başlayan Yousef Al-Obaidly, "Burada sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Türk futbolunun yayın gelenekleri hızla devam ediyor. Biz TFF ile birlikte olmaktan ve 2 yıllık iş birliğinden çok mutluyuz. Türk Süper Lig'inin ve 1. Lig'in tek yayıncısı olacağımızı için çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Büyükekşi'ye gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bu yolculuğun bir parçası olacaklarını hatırlatan Yousef Al-Obaidly, şunları aktardı:



"Sabırlı davranıyoruz ve buradaki gerekliliklerin farkındayız. 2 tarafın da birlikte çalışmak için gösterdiği eforu görüyoruz. Bu yeni bir ilişki değil ve aynı zamanda bu ilişkide yeni bir sayfa olarak düşünmek istiyoruz. Türk futbolunu hem yerel hem uluslararası geliştirmek ve tanıtmak istiyoruz. Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını yükselteceğiz. 105 ülkede yayın yapıyoruz ve bunu yükseltmek istiyoruz. Türk futbolunun olabildiğince sevilmesini sağlamaya çalışacağız. Bu çok güzel ülke için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türk futbolunun marka değerini artırmamız durumunda gelirleri de artırabiliriz.