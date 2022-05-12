Süper Lig ve 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

SÜPER LİG



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



14 Mayıs Cumartesi:



19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur KabloYeni Malatyaspor: Cihan Aydın



15 Mayıs Pazar:



16.00 Göztepe-Beşiktaş: Ümit Öztürk



16.00 Trabzonspor-Altay: Kadir Sağlam



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek



19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge



19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu



19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar



19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler



16 Mayıs Pazartesi:



20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa



20.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka



SPOR TOTO 1. LİG



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: Ali Şansalan



Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: Ali Palabıyık



Altınordu-Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz



Manisa FK-Tuzlaspor: Turgut Doman



Eyüpspor-Kocaelispor: Cüneyt Çakır



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu



Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Zorbay Küçük



NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz



Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: Abdulkadir Bitigen