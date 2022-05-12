Süper Lig ve 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 12.05.2022 - 20:44
SÜPER LİG
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
14 Mayıs Cumartesi:
19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur KabloYeni Malatyaspor: Cihan Aydın
15 Mayıs Pazar:
16.00 Göztepe-Beşiktaş: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor-Altay: Kadir Sağlam
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16 Mayıs Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
SPOR TOTO 1. LİG
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: Ali Şansalan
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: Ali Palabıyık
Altınordu-Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz
Manisa FK-Tuzlaspor: Turgut Doman
Eyüpspor-Kocaelispor: Cüneyt Çakır
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Zorbay Küçük
NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: Abdulkadir Bitigen