Süper Lig ve 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.05.2022 - 20:44

Süper Lig ve 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

SÜPER LİG

Türkiye Federasyonu Merkez Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

14 Mayıs Cumartesi:

19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur KabloYeni Malatyaspor: Cihan Aydın

15 Mayıs Pazar:

16.00 Göztepe-Beşiktaş: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor-Altay: Kadir Sağlam

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16 Mayıs Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

20.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

SPOR TOTO 1. LİG

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: Ali Şansalan

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: Ali Palabıyık

Altınordu-Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz

Manisa FK-Tuzlaspor: Turgut Doman

Eyüpspor-Kocaelispor: Cüneyt Çakır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Zorbay Küçük

NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: Abdulkadir Bitigen

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