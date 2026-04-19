Süper Lig ve 1. Lig'de ilk yükselmeler belli oluyor
19.04.2026 16:29
Bursaspor, Somaspor karşısında önde
Süper Lig'e ve 1. Lig'e yükselecek ilk takımlar bugün belli olabilir. Erzurumspor ve Bursaspor'a birer puan yetecek.
Bursaspor, Somaspor'u ağırlıyor.
Yeşil beyazlılar Nesine 2. Lig Kırmızı grupta bitime 2 hafta kala 6 puan farkla lider.
Bursaspor, Somaspor'la berabere kalsa bile şampiyonluğu garantileyecek.
2019'da Süper Lig'den düşen yeşil beyazlılar, 2022'de de 1. Lig'den düşmüştü.
ADIM ADIM SÜPER LİG'E
1. Lig'deyse Erzurumspor şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıktı.
Doğu Anadolu ekibine Bodrum FK karşısında 1 puan yeterli olacak.
2021'de Süper Lig'e veda eden Erzurumspor, 5 sezondur 1. ligde mücadele ediyor.