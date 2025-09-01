Süper Lig ve Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Kadro bildirimi için kritik haftalara girildi

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk umutlarıyla giren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, yaz dönemi transfer döneminde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 3 büyüklerin yeni sezonda birçok isimle anlaşmasının ardından gözler artık transfer döneminin sona ereceği tarihe çevrildi. Takımlar son günlerde eksik olan bölgelerine takviye yapabilmek için son kez gaza basacak. İşte ayrıntılar.



SÜPER LİG'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.50'da sona erecek. Bu tarihe kadar Süper Lig kulüpleri hem yerli hem de yabancı oyuncularla sözleşme imzalayabilecek.



Transfer döneminin bitmesiyle birlikte kulüpler, mevcut kadrolarıyla sezona devam etmek zorunda kalacak. Özellikle Avrupa kupalarında mücadele eden takımların son günlere kadar önemli hamleler yapması bekleniyor.



KADRO BİLDİRİMİ İÇİN KRİTİK HAFTALAR



TFF talimatlarına göre, kulüplerin A Takım listelerini transfer döneminin bitimine yakın günlerde federasyona bildirmesi gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalar transfer stratejileri açısından büyük önem taşıyor.



Kadroya dahil edilmeyen oyuncular resmi maçlarda forma giyemeyecek.



Yeni transferlerin ise lisans işlemleri transfer bitmeden tamamlanmak zorunda.

