Süper Lig ve Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? Kadro bildirimi için kritik haftalara girildi
Trendyol Süper Lig’de heyecan sadece sahada değil, transfer masasının etrafında da sürüyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro ile var olmak isteyen kulüpler, yaz transfer döneminin sona ereceği tarihe odaklanmış durumda. Avrupa transfer dönemi de yapılacak transferler için büyük önem arz ediyor. Taraftarların merak ettiği en önemli soruların başında ise “Transfer dönemi ne zaman bitiyor?” ve “Kadro bildirimi için son tarih ne zaman?” geliyor. İşte Süper Lig ve Avrupa'da transfer dönemi bitiş tarihi.
Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk umutlarıyla giren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, yaz dönemi transfer döneminde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 3 büyüklerin yeni sezonda birçok isimle anlaşmasının ardından gözler artık transfer döneminin sona ereceği tarihe çevrildi. Takımlar son günlerde eksik olan bölgelerine takviye yapabilmek için son kez gaza basacak. İşte ayrıntılar.
SÜPER LİG'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.50'da sona erecek. Bu tarihe kadar Süper Lig kulüpleri hem yerli hem de yabancı oyuncularla sözleşme imzalayabilecek.
Transfer döneminin bitmesiyle birlikte kulüpler, mevcut kadrolarıyla sezona devam etmek zorunda kalacak. Özellikle Avrupa kupalarında mücadele eden takımların son günlere kadar önemli hamleler yapması bekleniyor.
KADRO BİLDİRİMİ İÇİN KRİTİK HAFTALAR
TFF talimatlarına göre, kulüplerin A Takım listelerini transfer döneminin bitimine yakın günlerde federasyona bildirmesi gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalar transfer stratejileri açısından büyük önem taşıyor.
Kadroya dahil edilmeyen oyuncular resmi maçlarda forma giyemeyecek.
Yeni transferlerin ise lisans işlemleri transfer bitmeden tamamlanmak zorunda.
SON GÜNLERDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR
Süper Lig’de gelenek haline gelen “transferin son günü hareketliliği” bu sezon da yaşanacak gibi görünüyor. Özellikle kadrosunu son dokunuşlarla güçlendirmek isteyen kulüpler, bitime saatler kala resmi açıklamalarla taraftarlarını heyecanlandırabilir.
AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?
La Liga’da transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü başlamıştı. Sezon, 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.59’da kapanacak.
Serie A’nın ana transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü açılmıştı. 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 19.00’da sona ermesi bekleniyor.
Bundesliga’da transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü başlamıştı. 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 19.00’a kadar transfer listelerinin teslim edilmesi gerekiyor.
Ligue 1’de transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü açılmıştı. Sezon, 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 07.00’de kapanacak.
Premier Lig’de transfer dönemi 1 Eylül Pazartesi günü, önceki sezonlara kıyasla dört saat erken, TSİ 19.00’da kapanacak.
