NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig yarın başlıyor: Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 24. hafta maç programı)

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte 24. hafta maç programı.

Süper Lig yarın başlıyor: Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 24. hafta maç programı)

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Peki, 'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG 24. HAFTA PROGRAMI

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)

4 Mart Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

5 Mart Pazar:

16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

6 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...