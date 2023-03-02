Süper Lig yarın başlıyor: Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 24. hafta maç programı)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ PROGRAMI



Yarın:



20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)



4 Mart Cumartesi:



13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)



5 Mart Pazar:



16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)



6 Mart Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)