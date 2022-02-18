Süper Lig yayın ihalesine gelen en yüksek teklif ne kadar?

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NTV Spor'dan İsmail Keleş'in özel haberine göre 2022-2023 sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının yayın hakları için düzenlenen ihalede 14'ü normal yayın ve 1'i bahis sitesi olmak üzere firmalar tarafından tekliflerini sundu.

Yayın paketlerinin tamamı için teklif sunan beIN Sports ve Saran Medya dışında; TRT, Turkuaz, Türk Telekom, Sportsradar ve Türk Telekom amaçlı yayınlar için tekliflerini iletti.

YENİ YAYIN İHALE İÇİN YAPILAN TEKLİFLER NE KADAR?

Önümüzdeki 5 yıllık süreyi kapsayacak olan yayın hakları için yapılan en yüksek teklif 2 milyar TL oldu.

Başta 2 milyar 500 milyon TL olan bu teklif 2 milyar TL'ye düşürüldü. Verilen 2 milyar TL'lik teklif ise yüzde 10 oranında artabilecek.



Yayın ihalesi için yapılan ikinci teklifte gelir paylaşımıyla birlikte 5 yıllık 500 milyon dolar önerildi.

TFF internet sitesinden yaptığı açıklamada 18 Şubat 2022 saat 17.00'ye kadar katılımcı firmaların eksiklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmeleri için süreleri olduğunu bildirdi.

Yayın ihalesi sonucunun ise 21 Şubat Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

TFF'DEN İLK TEKLİFLERE RET

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın ihalesi süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. 15 teklifli bir ihale yapıldı. Zarfları değerlendirdik. Fiyatların revize edilmesi için 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. İlgi var ama sistem ve fiyat olarak yayın ihalesinin rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kulüplerin yayın gelirlerinden daha çok para alabilmeleri için görüşmeler yapmaktayız. İnşallah iyi bir netice elde ederek ihaleyi sonuçlandıracağız" açıklamalarında bulunmuştu.



Yayın ihalelerinde gelen tekliflerin yeterli düzeyde olmadığı nedeniyle Süper Lig TV’nin kurulması ilgili iddialar hakkında konuşan Özdemir "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir. Bunu da değerlendirebiliriz. Daha süremiz var. En uygun şartlar neyse kararımızı alıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

KULÜP BAŞKANLARINDAN SÜPER LİG TV'YE YEŞİL IŞIK