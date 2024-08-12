Süper Lig yaz transfer dönemi bitiş tarihi: Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligin ilk yarısı, 20 Aralık'ta başlayacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 3 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla açılacak ligde sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 17, ikinci yarısı ise 21 hafta oynanacak.



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Futbolda, 24 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 13 Eylül'de sona erecek.



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.



SÜPER LİG'DE YABANCI OYUNCU KURALI



Süper Lig'de 2024-2025 sezonu için yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidildi.



Trendyol Süper Lig'de kulüplerin A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcu yer alabilecek. Sahada 11 yabancı futbolcu bulunabilecek.



Trendyol Süper Lig'de, A Takım listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.