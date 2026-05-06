Süper Lig yolunda play-off heyecanı başlıyor
06.05.2026 11:03
Anadolu Ajansı
Süper Lig topu.
Trendyol 1. Lig play-off birinci tur maçları tek maç usulüne göre oynanacak.
Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:
20.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
20.00 Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor (Bodrum İlçe)