Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 1. ve 2. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.
Sezonun açılış maçını 8 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir."
SÜPER LİG 1. HAFTA PROGRAMI
SÜPER LİG 2. HAFTA PROGRAMI
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