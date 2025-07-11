NTV.COM.TR

Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programını duyurdu.

Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı

Trendyol 'de 2025-2026 sezonunun 1. ve 2. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. 

Sezonun açılış maçını 8 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray yapacak. 

Türkiye Federasyonu'ndan (TFF), yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir."

SÜPER LİG 1. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı - 1

2. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı - 2
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...