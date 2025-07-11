Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 1. ve 2. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Sezonun açılış maçını 8 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir."



SÜPER LİG 1. HAFTA PROGRAMI