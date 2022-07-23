Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 2022-23 sezonu 5 Ağustos Cuma günü başlıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 1. ve 2. hafta programını duyurdu. Buna göre sezonun açılış karşılaşması ligin yeni ekibi İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor arasında oynanacak. İstanbul'da oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak.



Aynı gün Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 21.45'te başlayacak. Ligin ilk haftasında Atakaş Hatayspor bay geçecek.

SÜPER LİG'DE 1. HAFTA PROGRAMI

5 Ağustos Cuma

İstanbulspor - Trabzonspor - 19.15



Fenerbahçe - Ümraniyespor - 21.45



6 Ağustos Cumartesi



Sivasspor - Gaziantep - 19.15



Beşiktaş - Kayserispor - 21.45



7 Ağustos Pazar



Fatih Karagümrük - Alanyaspor - 19.15



Giresunspor - Adana Demirspor - 19.15



Antalyaspor - Galatasaray - 21.45



8 Ağustos Pazartesi



Başakşehir - Kasımpaşa - 19.15



Ankaragücü - Konyaspor - 21.45

SÜPER LİG'DE 2. HAFTA PROGRAMI

12 Ağustos Cuma



Trabzonspor - Hatayspor - 21.00



13 Ağustos Cumartesi



Kayserispor - İstanbulspor - 19.15



Adana Demirspor - Sivasspor - 21.45



Kasımpaşa - Fenerbahçe - 21.45



14 Ağustos Pazar



Ümraniyespor - Antalyaspor - 19.15



Gaziantep - Ankaragücü - 19.15



Alanyaspor - Beşiktaş - 21.45



15 Ağustos Pazartesi



Konyaspor - Başakşehir - 19.15



Galatasaray - Giresunspor - 21.45