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Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 1. ve 2. hafta programı açıklandı. Yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak. Aynı gün Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. 6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş sahasında Kayserispor'la karşılaşacak. 7 Ağustos Pazar günü ise Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olacak. İşte Süper Lig programındaki tüm karşılaşmaların tarih ve  saatleri...

Haberler - Ntvspor 23.07.2022 - 20:39 | Son Güncelleme : 23.07.2022 - 20:43

Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı belli oldu

'de 2022-23 sezonu 5 Ağustos Cuma günü başlıyor.

Türkiye Federasyonu, ligde 1. ve 2. hafta programını duyurdu. Buna göre sezonun açılış karşılaşması ligin yeni ekibi İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor arasında oynanacak. İstanbul'da oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak.

Aynı gün Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 21.45'te başlayacak. Ligin ilk haftasında Atakaş Hatayspor bay geçecek.

SÜPER LİG'DE 1. HAFTA PROGRAMI

5 Ağustos Cuma

İstanbulspor - Trabzonspor - 19.15

Fenerbahçe - Ümraniyespor - 21.45

6 Ağustos Cumartesi

Sivasspor - Gaziantep - 19.15

Beşiktaş - Kayserispor - 21.45

7 Ağustos Pazar

Fatih Karagümrük - Alanyaspor - 19.15

Giresunspor - Adana Demirspor - 19.15

Antalyaspor - Galatasaray - 21.45

8 Ağustos Pazartesi

Başakşehir - Kasımpaşa - 19.15

Ankaragücü - Konyaspor - 21.45

SÜPER LİG'DE 2. HAFTA PROGRAMI

12 Ağustos Cuma

Trabzonspor - Hatayspor - 21.00

13 Ağustos Cumartesi

Kayserispor - İstanbulspor - 19.15

Adana Demirspor - Sivasspor - 21.45

Kasımpaşa - Fenerbahçe - 21.45

14 Ağustos Pazar

Ümraniyespor - Antalyaspor - 19.15

Gaziantep - Ankaragücü - 19.15

Alanyaspor - Beşiktaş - 21.45

15 Ağustos Pazartesi

Konyaspor - Başakşehir - 19.15

Galatasaray - Giresunspor - 21.45

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