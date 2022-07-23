Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı belli oldu

Haberler - Ntvspor 23.07.2022 - 20:39 | Son Güncelleme : 23.07.2022 - 20:43
Süper Lig'de 2022-23 sezonu 5 Ağustos Cuma günü başlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 1. ve 2. hafta programını duyurdu. Buna göre sezonun açılış karşılaşması ligin yeni ekibi İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor arasında oynanacak. İstanbul'da oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak.
Aynı gün Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 21.45'te başlayacak. Ligin ilk haftasında Atakaş Hatayspor bay geçecek.
SÜPER LİG'DE 1. HAFTA PROGRAMI
5 Ağustos Cuma
İstanbulspor - Trabzonspor - 19.15
Fenerbahçe - Ümraniyespor - 21.45
6 Ağustos Cumartesi
Sivasspor - Gaziantep - 19.15
Beşiktaş - Kayserispor - 21.45
7 Ağustos Pazar
Fatih Karagümrük - Alanyaspor - 19.15
Giresunspor - Adana Demirspor - 19.15
Antalyaspor - Galatasaray - 21.45
8 Ağustos Pazartesi
Başakşehir - Kasımpaşa - 19.15
Ankaragücü - Konyaspor - 21.45
SÜPER LİG'DE 2. HAFTA PROGRAMI
12 Ağustos Cuma
Trabzonspor - Hatayspor - 21.00
13 Ağustos Cumartesi
Kayserispor - İstanbulspor - 19.15
Adana Demirspor - Sivasspor - 21.45
Kasımpaşa - Fenerbahçe - 21.45
14 Ağustos Pazar
Ümraniyespor - Antalyaspor - 19.15
Gaziantep - Ankaragücü - 19.15
Alanyaspor - Beşiktaş - 21.45
15 Ağustos Pazartesi
Konyaspor - Başakşehir - 19.15
Galatasaray - Giresunspor - 21.45