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Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 'de 10. haftanın hakemleri belli oldu. 

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

FIFA kokartlı hakem Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.

LİGİN 10. HAFTASINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER

25 Ekim Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler

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