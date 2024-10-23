Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

FIFA kokartlı hakem Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.

LİGİN 10. HAFTASINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER



25 Ekim Cuma:



20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan



26 Ekim Cumartesi:



13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük



16.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay



19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın



27 Ekim Pazar:



13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan



16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol



19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen



28 Ekim Pazartesi:



17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler