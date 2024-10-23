Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu.
Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.
FIFA kokartlı hakem Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.
LİGİN 10. HAFTASINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER
25 Ekim Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
27 Ekim Pazar:
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
28 Ekim Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler
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