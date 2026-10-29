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Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı

29.10.2026 13:16

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı
Anadolu Ajansı

Süper Lig'de bu hafta görev yapacak hakemler duyuruldu.

AA
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Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam edecek. Maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

 

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

 

30 Ekim Cuma:

 

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın

 

31 Ekim Cumartesi:

 

13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Kadir Sağlam

 

16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

 

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Oğuzhan Çakır

 

1 Kasım Pazar:

 

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: Alpaslan Şen

 

16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor: Ozan Ergün

 

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

 

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses

 

2 Kasım Pazartesi:

 

20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail

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