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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

05.11.2026 12:38

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı
Anadolu Ajansı

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu.

AA
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Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam edecek. Müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 11. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:

 

6 Kasım Cuma:

 

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

 

7 Kasım Cumartesi:

 

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan

 

16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Gürcan Hasova

 

19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay

 

19.00 Galatasaray -Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

 

8 Kasım Pazar:

 

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

 

16.00 Arca Çorum FK- Fenerbahçe : Abdullah Buğra Taşkınsoy

 

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

 

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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