Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor
06.11.2025 14:27
Anadolu Ajansı
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı cuma günü oynanacak maçlarla start alacak.
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 7 Kasım Cuma günü oynanacak tek müsabakayla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 12. haftanın programı şöyle:
7 Kasım Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)
8 Kasım Cumartesi:
14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
9 Kasım Pazar:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)
20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)
20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)