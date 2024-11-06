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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

, 'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

İşte Trendyol Süper Lig'de 12. hafta fikstürü ve maçların hakemleri:

8 Kasım Cuma:

20.00 | Kasımpaşa - Kayserispor | Mehmet Türkmen

9 Kasım Cumartesi:

13.30 | Antalyaspor - Bodrum FK | Alper Akarsu

16.00 | Hatayspor - Gaziantep FK | Cihan Aydın

19.00 | Adana Demirspor - Eyüpspor | Direnç Tonusluoğlu

19.00 | Çaykur Rizespor - Trabzonspor | Zorbay Küçük

10 Kasım Pazar:

13.30 | Göztepe - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu

16.00 | Galatasaray - Samsunspor | Halil Umut Meler

19.00 | Başakşehir - Beşiktaş | Turgut Doman

19.00 | Fenerbahçe - Sivasspor | Kadir Sağlam

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