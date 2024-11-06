Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
TFF, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
İşte Trendyol Süper Lig'de 12. hafta fikstürü ve maçların hakemleri:
8 Kasım Cuma:
20.00 | Kasımpaşa - Kayserispor | Mehmet Türkmen
9 Kasım Cumartesi:
13.30 | Antalyaspor - Bodrum FK | Alper Akarsu
16.00 | Hatayspor - Gaziantep FK | Cihan Aydın
19.00 | Adana Demirspor - Eyüpspor | Direnç Tonusluoğlu
19.00 | Çaykur Rizespor - Trabzonspor | Zorbay Küçük
10 Kasım Pazar:
13.30 | Göztepe - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu
16.00 | Galatasaray - Samsunspor | Halil Umut Meler
19.00 | Başakşehir - Beşiktaş | Turgut Doman
19.00 | Fenerbahçe - Sivasspor | Kadir Sağlam
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