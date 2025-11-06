Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

06.11.2025 14:21

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek olan hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

 

7 Kasım Cuma:

 

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

 

8 Kasım Cumartesi:

 

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

 

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

 

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

 

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın

 

9 Kasım Pazar:

 

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

 

17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay

 

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün

 

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Yasin Kol

