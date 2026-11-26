Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor, kapanışta dev derbi var
26.11.2026 10:00
Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam edecek.
Trendyol Süper Lig heyecanı 13. hafta maçlarıyla sürecek. Pazartesi günü dev derbi oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı 27 Kasım Cuma günü başlayacak.
Haftanın açılış maçlarında Corendon Alanyaspor TÜMOSAN Konyaspor'u, Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki mücadele de saat 20.00'de oynanacak.
Beşiktaş, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'de 13. haftanın programı şu şekilde:
27 Kasım Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Rgüzel)
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
28 Kasım Cumartesi:
16.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziantep)
29 Kasım Pazar:
13.30 Arca Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)
16.00 Eyüpspor-İstanbul Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)
30 Kasım Pazartesi:
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)