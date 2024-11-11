Süper Lig'de 13. hafta maçları ne zaman? İşte maç programı

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının geride kalması ile milli ara başladı. Galler ve Karadağ ile yapılacak maçların ardından milli ara sona erecek ve Süper Lig'de yarış kaldığı yerden devam edecek. İşte, Süper Lig'de 13. haftanın programı...

Süper Lig'de 13. hafta maçları; 23, 24 ve 25 Kasım'da yapılacak.



SÜPER LİG'DE 13. HAFTANIN PROGRAMI



23 Kasım Cumartesi:



13.00 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)



16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep Büyükşehir)



19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray (Bodrum İlçe)



24 Kasım Pazar:



13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)



16.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)



25 Kasım Pazartesi:



20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Papara Park)