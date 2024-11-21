Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni haftada düdük çalacak hakemler şöyle:



23 KASIM CUMARTESİ



13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00: Gaziantep FK-Başakşehir: Ozan Ergün

16.00: Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00: Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu



24 KASIM PAZAR



13.30: Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00: Konyaspor-Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00: Samsunspor-Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00: Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu



25 KASIM PAZARTESİ



20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen