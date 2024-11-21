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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 13. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

'de 13. haftanın hakemleri açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni haftada düdük çalacak hakemler şöyle:

23 KASIM CUMARTESİ

13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00: Gaziantep FK-Başakşehir: Ozan Ergün
16.00: Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00: Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 KASIM PAZAR

13.30: Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00: Konyaspor-Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00: Samsunspor-Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00: Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu

25 KASIM PAZARTESİ

20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı - 1
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