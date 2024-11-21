Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 13. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni haftada düdük çalacak hakemler şöyle:
23 KASIM CUMARTESİ
13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00: Gaziantep FK-Başakşehir: Ozan Ergün
16.00: Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00: Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 KASIM PAZAR
13.30: Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00: Konyaspor-Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00: Samsunspor-Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00: Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu
25 KASIM PAZARTESİ
20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen
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