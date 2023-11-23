Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
İşte haftanın hakemleri:
Galatasaray - Alanyaspor
Ali Şansalan
Samsunspor - Beşiktaş
Abdulkadir Bitigen
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
Arda Kardeşler
Sivasspor - Trabzonspor
Volkan Bayarslan
İstanbulspor - Hatayspor
Tugay Kaan Numanoğlu
Gaziantep FK - Ankaragücü
Ümit Öztürk
Konyaspor - Kasımpaşa
Direnç Tonusluoğlu
Kayserispor - Adana Demirspor
Kadir Sağlam
Antalyaspor - Çaykur Rizespor
Turgut Doman
Başakşehir - Pendikspor
Cihan Aydın
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