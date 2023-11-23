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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. 

İşte haftanın hakemleri:

Galatasaray - Alanyaspor
Ali Şansalan

Samsunspor - Beşiktaş
Abdulkadir Bitigen

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
Arda Kardeşler

Sivasspor - Trabzonspor
Volkan Bayarslan

İstanbulspor - Hatayspor
Tugay Kaan Numanoğlu

Gaziantep FK - Ankaragücü
Ümit Öztürk

Konyaspor - Kasımpaşa
Direnç Tonusluoğlu

Kayserispor - Adana Demirspor
Kadir Sağlam

Antalyaspor - Çaykur Rizespor
Turgut Doman

Başakşehir - Pendikspor
Cihan Aydın

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı - 1

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