Süper Lig'de 14. hafta başlıyor: Haftanın programı ve oynanacak maçlar

27.11.2025 11:13

Anadolu Ajansı

AA

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın başlayacak. İşte ayrıntılar ve derbi haftasında oynanacak maçlar...

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın açılacak.
 

Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. haftanın programı şöyle:
 

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)
 

29 Kasım Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)

17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
 

30 Kasım Pazar:

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
 

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)