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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 14. haftası yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

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Futbolda Trendyol 'in 14. haftası yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak 14. haftanın programı şöyle:

Yarın:
20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Cumartesi:
13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya OBA)
16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)

3 Aralık Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

4 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)

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