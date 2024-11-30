Süper Lig'de 14. hafta heyecanı: Ligde bugün hangi maçlar var?
Avrupa maçlarının ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. İşte ayrıntılar ve 14.haftanın maçları...
Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor.
İşte haftanın oynanacak ve oynanacak maçları:
CUMA:
ONVO ANTALYASPOR: 2 - NET GLOBAL SİVASSPOR: 1
30 KASIM CUMARTESİ:
13.30 REEDER SAMSUNSPOR-SİPAY BODRUM FK
16.00 ADANA DEMİRSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR
19.00 RAMS BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE
19.00 CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR
PAZAR:
16.00 ÇAYKUR RİZESPOR-BELLONA KAYSERİSPOR
19.00 GALATASARAY-İKAS EYÜPSPOR
PAZARTESİ:
20.00 ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ
20.00 FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK
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