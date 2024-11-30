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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı: Ligde bugün hangi maçlar var?

Avrupa maçlarının ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. İşte ayrıntılar ve 14.haftanın maçları...

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı: Ligde bugün hangi maçlar var?

'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. 

İşte haftanın oynanacak ve oynanacak maçları:

CUMA:

ONVO ANTALYASPOR: 2 - NET GLOBAL SİVASSPOR: 1

30 KASIM CUMARTESİ:

13.30 REEDER SAMSUNSPOR-SİPAY BODRUM FK
16.00 ADANA DEMİRSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR
19.00 RAMS BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE
19.00 CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR

PAZAR:

16.00 ÇAYKUR RİZESPOR-BELLONA KAYSERİSPOR
19.00 GALATASARAY-İKAS EYÜPSPOR

PAZARTESİ:

20.00 ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ
20.00 FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK

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