Süper Lig'de 14. hafta tamamladı, toplu sonuçlar ve yeni haftanın maçları

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oyanan derbi 1-1 sona erdi.



Sarı-kırmızılı takım 33 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 32 puanla rakibini takip etmeye devam etti. Trabzonspor ise 31 puanla iki ekibin ardında üçüncü sırada kendine yer buldu.



Bu hafta oynanan 9 müsabakanın 2'sini ev sahibi takımlar, 5'ini de konuk ekipler kazandı. Ligde 2 mücadele ise beraberlikle sona ererken, toplam 22 gol kaydedildi.



Ligde küme düşme hattında ise Kayserispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük yer aldı.



Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar:



Kocaelispor-Gençlerbirliği: 1-0

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: 0-1

Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: 1-2

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: 1-3

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: 1-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-2

Samsunspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1

15. hafta



5 Aralık Cuma:

20.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

6 Aralık Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

7 Aralık Pazar:

14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (Kocaeli)

20.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

8 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Alanya Oba)